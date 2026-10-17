İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dört katlı binanın giriş katında çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İsmet Paşa Mahallesi 50. Sokak'taki binanın giriş katındaki dairenin yatak odasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanın binayı sarmasıyla üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları merdiven yardımıyla tahliye etti. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, çok büyümeden söndürüldü.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.