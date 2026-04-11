Vodafone Sultanlar Ligi final etabının ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu VakıfBank'ı 3-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette VakıfBank, 3 sayılık seri yakalayarak eşitliği bozdu: 8-5. Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ın hücumlarına ana Cristina'nın etkili smaçlarıyla cevap verdi. Sarı-siyahlı takım, setin ortalarına kadar rakibiyle arasındaki 3 sayılık farkı korudu. Ogbogu'nun servis turunda VakıfBank, farkı açmayı sürdürdü (20-13) ve sarı-lacivertli takıma mola aldırdı. Fenerbahçe Medicana'nın hatalarından iyi yararlanan VakıfBank, ilk seti 25-19 üstün bitirip 1-0 öne geçti. Fedorovtseva'nın servis turuyla sarı-lacivertliler, 2. sete iyi başlayan taraf oldu. Vargas'ın etkili hücumlarının ardından Fenerbahçe Medicana'nın 4 sayılık fark yakalamasıyla (6-2) VakıfBank başantrenörü Giovanni Guidetti molaya gitti. Ev sahibi takımın savunmadaki hatalarıyla sarı-lacivertli ekip, ivme yakaladı. VakıfBank, Vargas ve Fedorovtseva'yı durdurmakta zorlanırken 2. seti 25-18 kazanan Fenerbahçe Medicana, durumu 1-1'e getirdi. VARGAS EN SKORER İSİM Üçüncü set karşılıklı hücumlarla çekişmeli başladı. Fenerbahçe'de Hande Baladın'ın etkili olduğu bölümde VakıfBank, rakibine Cazaute'un smaçlarıyla cevap verdi. 4 sayılık seri yakalayan sarı-lacivertliler, farkı açtı: 10-6. Zaman zaman bulduğu seriler ve Hande Baladın ile Vargas'ın etkili oyunuyla Fenerbahçe Medicana, sette 25-18 üstün gelerek 2-1 öne geçti. Dördüncü setin başında VakıfBank, hücum ve savunmada hata yaparken sarı-lacivertli takım rahat oynadı. Berka Buse Özden'in sayılarıyla sarı-siyahlılar toparlanıp farkı 3 sayıya kadar indirirken (19-16) Fenerbahçe Medicana mola aldı. Setin son bölümünde oyunun kontrolünü alan Fenerbahçe Medicana, 25-20'lik skorla seti tamamladı ve maçı 3-1 kazandı. Sarı-lacivertli ekipte Melissa Vargas, 28 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken VakıfBank'ta Marina Markova, 16 sayıyla oynadı. ÜÇÜNCÜ MAÇ PAZARTESİ Üç galibiyete ulaşan ekibin 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlayacağı seride üçüncü mücadele, 13 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.