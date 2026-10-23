Çorbanın kıvamını tutturmak için uzun süre kaynatmak ya da sonradan un eklemek her zaman istenen sonucu vermeyebilir. Özellikle sebzeli ve tavuklu çorbalarda lezzeti koruyarak kıvamı artırmanın en pratik yolu nişastadır.

Bir tatlı kaşığı nişasta, doğru şekilde kullanıldığında çorbanın daha yoğun ve pürüzsüz bir kıvam almasına yardımcı olabilir. Bunun için nişastayı doğrudan kaynayan tencereye dökmek yerine yarım çay bardağı soğuk suyla karıştırarak çözmek gerekiyor. Ardından çorbadan bir kepçe eklenerek ılıtılan karışım, yavaşça tencereye ilave ediliyor.

HER ÇORBADA AYNI SONUCU VERMİYOR

Nişasta özellikle sebze, tavuk ve domates bazlı çorbalarda tercih edilebilir. Mercimek, ezogelin ve tarhana gibi geleneksel çorbalarda ise dokuyu değiştirebileceği için farklı yöntemler daha uygun olabilir.

Yoğurtlu çorbalarda ezilmiş haşlanmış pirinç, sebze çorbalarında ise rendelenmiş haşlanmış patates kıvamı artırmak için kullanılabilir. Eklenen malzemenin çorbaya iyice karışması için birkaç dakika kısık ateşte pişirilmesi yeterlidir.