Nişastayı doğrudan tencereye dökmek ise topaklanmaya yol açabiliyor. Bu nedenle önce soğuk suyla karıştırılarak açılması, ardından sıcak çorbaya azar azar eklenmesi gerekiyor.

NİŞASTAYI ÖNCE SOĞUK SUYLA KARIŞTIRIN

Bir yemek kaşığı mısır veya buğday nişastası, küçük bir kapta az miktarda soğuk suyla pürüzsüz hale gelene kadar karıştırılıyor. Hazırlanan karışım daha sonra çorbaya yavaşça ekleniyor.

Bu sırada çorbanın sürekli karıştırılması gerekiyor. Nişasta sıcaklıkla birlikte koyulaştığı için birkaç dakika içinde çorbanın kıvamı değişmeye başlıyor. Gereğinden fazla koyulaşmaması için karışımın tamamını tek seferde dökmek yerine kıvam kontrol edilerek azar azar eklemek daha iyi sonuç veriyor.

HANGİ ÇORBALARDA KULLANILABİLİR?

Nişasta yöntemi özellikle tavuk, sebze, mantar, domates ve kremalı çorbalarda kullanılabiliyor. Pişirme sonunda sulu kalan bu çorbaların kıvamı az miktarda nişastayla koyulaştırılabiliyor.

Mercimek, ezogelin ve tarhana çorbaları ise piştikçe ve bekledikçe kendiliğinden koyulaşabiliyor. Bu nedenle bu çorbalarda önce birkaç dakika daha kaynatmak, kıvam hâlâ suluysa daha az miktarda nişasta kullanmak gerekiyor.

Yoğurtlu ve terbiyeli çorbalarda da nişasta kullanılabiliyor. Ancak karışımın yavaşça eklenmesi ve çorbanın sürekli karıştırılması, pürüzsüz bir kıvam elde etmek açısından önem taşıyor.

Nişasta eklendikten sonra çorba fazla koyulaşırsa azar azar sıcak su veya et suyu ilave edilerek kıvam yeniden ayarlanabiliyor. Böylece suyu fazla kaçan çorba kısa sürede istenilen kıvama getirilebiliyor.