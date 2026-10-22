Özellikle sebze, domates ve tavuk çorbalarında uygulanabilen bu yöntem için yalnızca bir yemek kaşığı mısır nişastası yeterli olabiliyor. Doğru şekilde kullanıldığında çorbayı koyulaştırırken topaklanma oluşmasını da önlemeye yardımcı oluyor.

BİR KAŞIK MISIR NİŞASTASI YETERLİ OLUYOR

Mısır nişastası, sıcak sıvıyla buluştuğunda şişerek çorbanın kıvamını artırıyor. Ancak nişastayı doğrudan kaynayan çorbaya dökmek, topaklanmaya neden olabiliyor.

Bunun yerine bir yemek kaşığı mısır nişastasını iki veya üç yemek kaşığı soğuk suyla karıştırmak gerekiyor. Pürüzsüz hale gelen karışım, hafifçe kaynayan çorbaya yavaş yavaş eklenirken sürekli karıştırılıyor.

Çorba birkaç dakika daha pişirildiğinde kıvamı belirgin şekilde koyulaşmaya başlıyor.

FAZLA EKLEMEK ÇORBANIN DOKUSUNU BOZABİLİR

Uzman mutfak kaynaklarında da kullanılan bu yöntem, özellikle pişirme işleminin sonuna gelindiğinde çorbanın kıvamını düzeltmek için tercih ediliyor.

Ancak nişasta miktarının çorbanın hacmine göre ayarlanması gerekiyor. Bir yemek kaşığı her tencere için yeterli olmayabileceği gibi fazla nişasta kullanılması da çorbanın gereğinden yoğun ve peltemsi olmasına yol açabiliyor.

Bu nedenle hazırlanan karışımın azar azar eklenmesi, kıvamın kontrol edilmesi ve istenilen yoğunluğa ulaşıldığında işlemin durdurulması öneriliyor.