Meksika Federal Tüketici Koruma Ajansı (PROFECO), en iyi portakalları seçmenin püf noktalarını paylaştı. Bu ipuçları, portakalların kesildiğinde kuru, sulu ya da acı olmasının önüne geçmenize yardımcı olacak ve sizi hayal kırıklığına uğratmayacak.

PROFECO'nun ilk önerisi, portakalı dikkatlice gözlemlemektir. Pürüzsüz ve düzgün kabuklu olanları tercih etmek önemlidir. Üzerinde morluklar veya kesikler bulunan portakalların alınmaması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, küçük lekeler görüldüğünde de portakalın çürümüş olabileceği için, bu tür meyveler de tercih edilmemelidir.

Kaliks yeşil renkse yeni hasat edilmiş

Portakalın kalitesini değerlendirmek için bir başka önemli ipucu, meyvenin içine dokunarak içinin boş olup olmadığını kontrol etmektir. Eğer içi boşsa, meyve suyunun az ve posasının kuru olma ihtimali yüksektir, bu da beklenen lezzeti almanızı engeller.

Bunun yanı sıra, portakalın ağırlığı ve kokusu da kaliteyi gösteren unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle ağır portakallar, su içeriğinin fazla olduğunu ve meyve suyunun bol olacağını gösterir. Ayrıca, yoğun narenciye kokusu, portakalın şeker konsantrasyonunun yüksek olduğunu ve tat açısından zengin olduğunu işaret eder.

Son olarak, portakalın kaliksini (meyveyi ağaçtan bağlayan küçük sapı) kontrol etmeniz önemlidir. Eğer kaliks yeşil renkteyse, bu portakalın yakın zamanda hasat edildiği ve taze olduğunu gösterir. Ancak, kaliks kahverengi ise, bu portakalın birkaç gündür hasat edilmiş olduğunu ve muhtemelen lezzetini kaybetmiş olabileceğini işaret eder.