Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yenigün köyünde yaşayan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı, dün gündüz saatlerinde sumak toplamak üzere evinden ayrıldı. Hava kararmasına rağmen eve dönmeyen yaşlı kadından haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. GECE YARISINA KADAR SÜREN ARAMALARDAN ACI HABER GELDİ İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri ve arama çalışmalarına destek veren köy halkı, çevredeki arazilerde geniş çaplı inceleme başlattı. Gece yarısına kadar sürdürülen yoğun aramalar sonucunda Avlukyarı, arazide hareketsiz halde yatarken bulundu. ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Cezire Avlukyarı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede yapılan gerekli incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.

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