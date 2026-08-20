Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sumak toplamak için evinden ayrılan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı'nın cansız bedeni bulundu.
Yenigün Köyü'nde sumak toplamak için evinden ayrılan Avlukyarı'ya ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, vatandaşlarla birlikte arama çalışması başlattı.
4 METRE AŞAĞIDA BULUNDU
Yapılan çalışmalar sonucunda Avlukyarı'nın cesedi, evine yaklaşık 500 metre mesafedeki Kartal mevkisinde, sumak topladığı yerden 4 metre aşağıda tespit edildi.
Ceset, savcının incelemesinin ardından ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden traktörle çıkarıldı.
Avlukyarı'nın cenazesi, otopsi için Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.