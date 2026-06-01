Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi, Kurban Bayramı'nda yeni bir bebek sevinci yaşadı.

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar çiftinin üçüncü çocuklarının dünyaya geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TORUN SAYISI ÇİFT HANEYE ULAŞTI

Yeni doğumla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısının 10'a yükseldi.

2016 yılında evlenen Bayraktar çiftinin ilk çocukları Canan Aybüke 2017 yılında, ikinci çocukları Asım Özdemir ise 2024 yılında dünyaya gelmişti.

Erdoğan ailesinde; Esra Erdoğan Albayrak ve Berat Albayrak çiftinin dört, Bilal Erdoğan ve Reyyan Erdoğan çiftinin ise üç çocuğu bulunuyor.