Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde 25 Kasım 2025’te silahla öldürülen 34 yaşındaki Sümeyye Yıldız’ın davasının bugünkü duruşmasında adliye karıştı. Elazığ Adliyesi’nde duruşma için bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

GERİLİM KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Duruşma nedeniyle adliyede bulunan taraflar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirine girdi. Yaşanan kavga nedeniyle adliyede kısa süreli hareketlilik yaşandı.

AİLE GERÇEK FAİLİN BULUNMASINI İSTİYOR

Sümeyye Yıldız’ın ailesi ve avukatı, olayın ardından yaptıkları açıklamalarda şüpheli E.Y.’nin ileri seviyedeki MS hastalığı bulunduğunu ve bu nedenle silahı kullanabilecek fiziksel güce sahip olmadığını savundu.

Aile, Yıldız’ın ölümünde tetiği başka bir kişinin çekmiş olabileceğini öne sürerek gerçek failin ortaya çıkarılmasını ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep ediyor.