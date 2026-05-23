Türk sinemasının efsane isimlerinden Suna Selen, 86 yaşında yaptığı açıklamada Münir Özkul ile ilişkilerinin sanılandan farklı olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, “Benim taze kana ihtiyacım var” sözünü aktararak evliliklerine dair bilinmeyenleri anlattı.

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Suna Selen, katıldığı bir programda usta sanatçı Münir Özkul ile olan evliliğine dair yıllar sonra konuştu. Selen’in açıklamaları, sanat dünyasında yeniden geniş yankı uyandırdı.

''TAZE KANA İHTİYACIM VAR'' DEDİ

Usta oyuncu Suna Selen, Münir Özkul ile ilişkilerini sanılandan farklı bir çerçevede değerlendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Benim taze kana ihtiyacım var dedi. Sen çok ciddisin dedi. Biz hiçbir zaman sevgili olmadık. Bir anlamda karı koca da olmadık.”



Selen, ilişkilerinin daha çok arkadaşlık üzerine kurulu olduğunu ifade ederek evliliklerini farklı bir bağ olarak tanımladı.

ÇOCUĞUNA ESKİ EŞİNİN İSMİNİ DE KOYDU

Programda kızlarının ismiyle ilgili yaşanan bir detayı da paylaşan Selen, dönemin aile içi karar sürecine dair dikkat çeken bir anısını anlattı. Çocuğuna verilen isimde hem kendi hem de Münir Özkul’un eski eşinin isminin yer aldığını belirten sanatçı, bu sürecin oldukça karmaşık ilerlediğini söyledi:

''"Mesela bizim çocuğumuz oldu. Çocuğa benim adımı koyun dedi. Münir, Şadan kendi adının da konmasını istiyor dedi. Koyalım dedim. Kızımın adı Güner Şadan Özkul koyduk. Sonra Şadan Hanım ikinci bir talepte bulundu bir süre sonra. Yani Münir içkiyi bıraktıktan tamamıyla temizlendikten sonra.''



Selen ayrıca boşanma sürecine dair de konuşarak, Münir Özkul’un eski eşiyle yaşanan anlaşmazlıkların ilişkilerine de yansıdığını ifade etti. Ünlü oyuncu, süreci “pinpon topu gibi bir durum” sözleriyle anlattı.