Oyuncu Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı Erdal Kaya, ilişkilerini ABD'de gözlerden uzak yaşıyordu. Çift, geçen cuma günü evlendi. Mutluluğa Las Vegas'ta düzenlenen düğünde "Evet" dediler.

Çiftin dünyanın farklı şehirlerindeki dostları sürpriz nikâha online olarak katıldı. İlk kez nikâh masasına oturan Allen, tören sırasında gözyaşlarına hâkim olamadı. Erdal Kaya, eşi Yasemin Kay Allen’ı kucağına alarak salonu terk etti.

Aslen Adanalı olan Erdal Kaya babasının polis olması dolayısıyla 20 yaşına kadar farklı illerde yaşadıktan sonra ABD'ye göç etmiş. 10 yıl boyunca FBI'da görevini sürdüren Kaya, şimdilerde özel sektörde danışmanlık ve taktik silah atış eğitmenliği yapıyor.

"ERDAL SEVGİ DOLU BİR İNSAN"

Kızı Yasemin Kay Allen ile eski FBI ajanı Erdal Kaya'nın sessiz sedasız dünyaevine girmesinin ardından Suna Yıldızoğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi.

"Canım kızım Yasemin'in Erdal Kaya ile hayatını birleştirmesi beni çok mutlu etti. Erdal, son derece saygılı ve sevgi dolu bir insan. Geçen yıl oğlumun evlenmesi ve Karadenizli gelinimin ailemize katılmasıyla mutluluğumuz katlanmıştı, üstelik bir de babaanne oldum. Daha ne isteyebilirim ki? Bir anda kocaman, huzurlu aile olduk."

"BEN GERÇEK AŞKA İNANIRIM"

Yasemin Kay Allen, daha önce bir verdiği röportajda aşka dair şunları söylemişti:

"Ben gerçek aşka inanarak büyüdüm, çocukluğum öyle geçti. Ama bu zamandaki ilişkiler öyle değil ne yazık ki. Biraz eski kafalıyım bu anlamda."