SUNGURLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
SUNGURLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/209 Esas
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇORUM ili, SUNGURLU İlçesi, Arifegazili-Yeni K.
MEVKİİ : Bağlar
ADA NO : 221
PARSEL NO : 456
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.718,68 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Memduh SORMAN
ADA NO : 221
PARSEL NO :454
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.426,26 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Memduh SORMAN
ESAS NO : 2026/210 Esas
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇORUM ili, SUNGURLU İlçesi, Arifegazili Yeni köyü
MEVKİİ : Bağlar
ADA NO : 223
PARSEL NO : 8
YÜZÖLÇÜMÜ : 881,39 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Süleyman ÖNGÜR
MEVKİİ : Bağlar
ADA NO : 223
PARSEL NO : 39
YÜZÖLÇÜMÜ : 220,50 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Süleyman ÖNGÜR
MEVKİİ : Bağlar
ADA NO : 223
PARSEL NO : 7
YÜZÖLÇÜMÜ : 717,10 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Süleyman ÖNGÜR
ESAS NO : 2026/211 Esas
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇORUM ili, SUNGURLU İlçesi, Arifegazili-Yeni K.
MEVKİİ : Bağlar
ADA NO : 223
PARSEL NO : 43
YÜZÖLÇÜMÜ : 731,41m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ümit ÖNGÜR
ESAS NO : 2026/212 Esas
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇORUM ili, SUNGURLU İlçesi, Arifegazili Yeni köyü,
MEVKİİ : Bağlar
ADA NO : 223
PARSEL NO : 45
YÜZÖLÇÜMÜ : 297,27 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Gazi ÖNGÜR
ESAS NO : 2026/213 Esas
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇORUM ili, SUNGURLU İlçesi, Arifegazili-Yeni K.
MEVKİİ : Bağlar
ADA NO : 223
PARSEL NO : 47
YÜZÖLÇÜMÜ : 260,85 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüseyin ÖNGÜR
ESAS NO : 2026/214 Esas
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇORUM ili, SUNGURLU İlçesi, Arifegazili Yeni köyü,
MEVKİİ : Bağlar
ADA NO : 223
PARSEL NO : 63
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.095,31 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Aslı DOĞAN, Cemali KODAZ, Emrah ÖNGÜR, Fatma ÖNGÜR, Leyla ÜNAL, Mevlüde GEDİK, Serpil SAVAÇ, Süleyman ÖNGÜR, Şirin AKAR,
ESAS NO : 2026/215 Esas
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇORUM ili, SUNGURLU İlçesi, Arifegazili-Yeni K.
MEVKİİ : Bağlar
ADA NO : 224
PARSEL NO : 57
YÜZÖLÇÜMÜ : 7.439,44 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : RIZA ÖZKUL - RAFET PEŞMAN - ÖMER ÖZKUL - SULTAN ÖKMEN
ESAS NO : 2026/216 Esas
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇORUM ili, SUNGURLU İlçesi, Arifegazili Yeni köyü,
MEVKİİ : Bağlar
ADA NO : 226
PARSEL NO : 18
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.165,18 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet ÖZGÜR
MEVKİİ : Bağlar
ADA NO : 229
PARSEL NO : 25
YÜZÖLÇÜMÜ : 444,51 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet ÖZGÜR
ESAS NO : 2026/217 Esas
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇORUM ili, SUNGURLU İlçesi, Arifegazili-Yeni K.
MEVKİİ : Bağlar
ADA NO : 226
PARSEL NO : 20
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.515,38 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Talip ÖZGÜR
ESAS NO : 2026/218 Esas
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇORUM ili, SUNGURLU İlçesi, Arifegazili Yeni köyü,
MEVKİİ : Bağlar
ADA NO : 229
PARSEL NO : 8
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.066,16 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet ÖZGÜR, Hanife ÖZGÜR
ESAS NO : 2026/219 Esas
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇORUM ili, SUNGURLU İlçesi, Arifegazili-Yeni K.
MEVKİİ : Bağlar
ADA NO : 231
PARSEL NO : 17
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.580,00 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet SORMAN
ADA NO : 231
PARSEL NO : 7
YÜZÖLÇÜMÜ : 740,12 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet SORMAN
ESAS NO : 2026/220 Esas
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇORUM ili, SUNGURLU İlçesi, Arifegazili Yeni köyü,
MEVKİİ : Bağlar
ADA NO : 245
PARSEL NO : 29
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.955,44 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İrfan PEŞMAN, Mustafa PEŞMAN, Ömer PEŞMAN, Kadir PEŞMAN, Mesut PEŞMAN, Elif ARICILIOĞLU
ESAS NO : 2026/221 Esas
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇORUM ili, SUNGURLU İlçesi, Arifegazili-Yeni K.
MEVKİİ : Bağlar
ADA NO : 254
PARSEL NO : 39
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.544,81 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Fadime UZAN
ADA NO : 254
PARSEL NO : 176
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.481,23 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Fadime UZAN
ADA NO : 254
PARSEL NO : 40
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.791,37 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Fadime UZAN
ESAS NO : 2026/222 Esas
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇORUM ili, SUNGURLU İlçesi, Arifegazili Yeni köyü,
MEVKİİ : Bağlar
ADA NO : 254
PARSEL NO : 214
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.384,24 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Gazi UZAN
ESAS NO : 2026/223 Esas
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇORUM ili, SUNGURLU İlçesi, Arifegazili-Şahlı K.
MEVKİİ : Kavak
ADA NO : 185
PARSEL NO : 39
YÜZÖLÇÜMÜ : 882,47 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Aydın BEŞİKTAŞ
ADA NO : 185
PARSEL NO : 41
YÜZÖLÇÜMÜ : 628,24 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Aydın BEŞİKTAŞ
ESAS NO : 2026/224 Esas
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇORUM ili, SUNGURLU İlçesi, Arifegazili Şahlı köyü,
MEVKİİ : Kavak
ADA NO : 186
PARSEL NO : 135
YÜZÖLÇÜMÜ : 645,81 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Yakup YADİGAR
ESAS NO : 2026/225 Esas
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇORUM ili, SUNGURLU İlçesi, Arifegazili-Şahlı K.
MEVKİİ : Erikli
ADA NO : 192
PARSEL NO : 347
YÜZÖLÇÜMÜ : 8.552,97 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Fadime CEVİZCİ
ADA NO : 192
PARSEL NO : 426
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.945,52 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Fadime CEVİZCİ
ESAS NO : 2026/227 Esas
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇORUM ili, SUNGURLU İlçesi, Arifegazili-Şahlı K.
MEVKİİ : Erikli
ADA NO : 192
PARSEL NO : 351
YÜZÖLÇÜMÜ : 759,03 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ümmügülsüm BEŞİKTAŞ, Huriye ÖZKUL, Mahmut BEŞİKTAŞ, Mehmet UZAN, Nevzat UZAN, Ahmet UZAN, Remziye ÖNGÜR
ESAS NO : 2026/228 Esas
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇORUM ili, SUNGURLU İlçesi, Arifegazili Şahlı köyü,
MEVKİİ : Erikli
ADA NO : 192
PARSEL NO : 391
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.578,81 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Cihan UZAN, Mehmet UZAN, Nevzat UZAN, Ahmet UZAN, Remziye ÖNGÜR
ESAS NO : 2026/229 Esas
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇORUM ili, SUNGURLU İlçesi, Arifegazili-Yeni K.
MEVKİİ : Bağlar
ADA NO : 223
PARSEL NO : 61
YÜZÖLÇÜMÜ : 10.881,24 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Gazi ÖNGÜR, Hüseyin ÖNGÜR, Fatma ÖNGÜR, Serpil SAVAÇ, Asli DOĞAN, Şirin AKAR, Leyla ÜNAL, Süleyman ÖNGÜR, Emrah ÖNGÜR
ESAS NO : 2026/230 Esas
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇORUM ili, SUNGURLU İlçesi, Arifegazili Yeni köyü,
MEVKİİ : Bağlar
ADA NO : 245
PARSEL NO : 19
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.791,49 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Meryem KÖYLÜ, Ayşe ÇIRÇIR, Abdullah ÖKMEN, Fatma UZAN, Güllü KIRÇİÇEK, Bekir KARATÜM, Haydar YADİGAR, İkbal KARADERELİ, Arslan YADİGAR, Hasan YADİGAR, Halit YADİGAR, İlyas YADİGAR, Ethem KÖYLÜ, Mehmet KÖYLÜ, Medine KÖYLÜ, Döne YADİGAR, Elmas YADİGAR, Sultan KÖYLÜ, Güllü KATAR, Emine KAYAALP, Süleyman YADİGAR, Songül KAYALI, Gülizar GÜLBAŞ, Fatma ONAÇ, Abdullah KARATÜM, Hüseyin KARATÜM, Osman KARATÜM, Emine KIRÇİÇEK, Rabia KIRÇİÇEK, Belgüzar KARADERİLİ, Seyit Ali KARATÜM, Arap KARATÜM, Satı KÖYLÜ, Yakup YADİGAR, Sevgi YADİGAR, Faruk BAYBURTLU, İsmail BAYBURTLU, Asiye ÖKMEN, Sebiha ÇALIŞ, Halime ÖZYOL, Şerife YADİGAR, Ümmügülsüm MAVİ, Sefa YADİGAR, Sultan YADİGAR, Ramazan YADİGAR, Servet YADİGAR, Güllü SOYSALBAŞ, Fehmi YADİGAR, Cihan ÜNAL ,Oğuzhan ÜNAL, İsmail ÖKMEN, Firdevs OTAY, Muzaffer KÖYLÜ, Hasan KÖYLÜ, Duran ÜNSAL, Bekir ÜNSAL, Cemanur ÇULAMOĞLU, Kevser AKSAKAL, Hacı ÜNAL, Songül ÜNAL, Aynur SAFCIOĞLU, Yasemin YAZ, Ayşe CUMAZİYE AKYÜZ, Muradiye KESKİN, Murat KOÇAK, Filiz ÇIPLAK, Tuba ERSOY, Halil İbrahim YALDIRAN, Arzu MERİÇ, Mustafa YALDIRAN, Durmuş YALDIRAN, Afife ÇULAMOĞLU, Canan ILIKKAN, Süheybe DİNCELİR, Hasan Hüseyin KÖMÜŞCÜOĞLU, Hatice AKKUŞ, İbrahim GÜMÜŞCÜ, Arife ÇELİKTAŞ, Afife ULUTAŞ, Döndü YILDIRIM, İbrahim ÖNLÜEL, Doğan ÖNLÜEL, Emre YALDIRAN, Murat YALDIRAN, Tuğba AKBEY, Merve KURNAZ, Sinem ULUTAŞ, Miyase ŞAHİN, Ahmet KÖYLÜ, Yusuf KÖYLÜ, İsmail KÖYLÜ, Halil İbrahim KÖYLÜ, Nefise Burcu YAĞAN KÖYLÜ, Aslı KÖYLÜ, Gizem Zehra KÖYLÜ, İlayda KÖYLÜ, Merve ATASOY, Hilal KÖYLÜ, Nur CEYLAN, Nuran SÖKMEN, Kamil KÖYLÜ, Fidan ATALAY
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/209 - 2026/210 - 2026/211 - 2026/212 - 2026/213 - 2026/214 - 2026/215 - 2026/216 - 2026/217 - 2026/218 - 2026/219- 2026/220- 2026/221 - 2026/222- 2026/223- 2026/224- 2026/225- 2026/227- 2026/228- 2026/229- 2026/230 esas sayılarında dava açılmıştır.
Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince davacı kurumca kamulaştırılmasına karar verildiği takdir komisyonunca belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satış için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen Vakıflar Bankası Sungurlu Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazın davacı kurum adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Yasının 10 maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR.05/10/2026
#ilangovtr Basın no ILN02575664