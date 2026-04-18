SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

İHALE İLANI

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile gayrimenkul satış ihalesi yapılacaktır.

Mevkii(Mahallesi), Ada-Parsel Numarası,, M2, Hisse oranı, İmar durumu, Muhammen bedeli, Geçici Teminatı, , İhale Tarihi ve İhale saati yazılı olduğu şekilde İhale, İlçenin Sunguroğlu Mahallesi Alparslan Türkeş caddesi No: 35 Sungurlu/Çorum adresinde bulunan Belediye hizmet binasında (Meclis Toplantı Salonunda) 28/04/2026 Tarihinde Saat 15.10’dan itibaren Belediye Encümeni(İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKÜLLER

Mahalle Ada Parsel Alan

(m²) Hisse

Oranı İmar

Durumu Muhammen

Bedel Geçici

Teminat İhaleTarihi Ihale

Saati Kapıkaya 1659 4 956,90 Tam Arsa 9.569.000.TL 287,070.TL 28.04.2026 15,10 Kapıkaya 1659 6 999,90 Tam Arsa 9.999.000.TL 299.970.TL 28.04.2026 15,20 Kapıkaya 1659 7 1000,02 Tam Arsa 10.000.200.TL 300.006.TL 28.04.2026 15,30

2- İhaleye ait şartname ve eklerini içeren dosya Belediye Gelirler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye iştirak edeceklerin, ihale işlem dosyasını(Şartnameyi), 300,00.TL, bedelle satın almaları ve alındı makbuzunu ihale komisyonuna(ihale işlem dosyası içerisinde) sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

İsteklilerin :

A) İhaleye katılmak istediklerine dair başvuru dilekçesi

B) Nüfus Cüzdan Sureti ve Kanuni ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

C) Tebligat için adres beyanı

D) İmza sirküsü verilmesi

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküsü vermesi

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin sirkülerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir) aslı veya noterden tasdikli sureti.

c) Ortak girişim olması halinde girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E) İstekliler adına Vekâleten ihaleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

F) İstekliler ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortaklara idare ile yapacakları ihale sözleşmesine şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklar)

G) İhale Şartnamesinde belirtilen geçici teminat miktarını yatırdığına dair belge (makbuz)

Ğ)Sungurlu Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair Gelirler Müdürlüğünden alınmış belge. (kira, su, emlak vb. tüm borçlarına ait)

H) İhale İşlem Dosyası(Şartname) alındı belgesi (Makbuz)





