İngiltere merkezli kamu yayıncısı BBC için skandal bir iddia ortaya atıldı. Bir sunucunun kadın çalışana fiziksel saldırıda bulunduğu iddia edilirken, kadının kolunun kırıldığı belirtildi.

Mail on Sunday’de yer alan habere göre, BBC’de üst düzey bir sunucunun kadın çalışanın kolunu kırdığı iddia edildi. Haberde, kanal yönetiminin durumdan haberdar olmasına rağmen polise bildirmediği belirtildi. Söz konusu sunucuya disiplin cezası uygulanmadığı kaydedilirken, bu kişinin olayın ardından kanalda birkaç yıl daha kurum bünyesinde çalışmaya devam ettiği bildirildi.

Olay anını anlatan bir kaynak, sunucunun kadının bileklerini tutarak çapraz şekilde sıkıştırdığını ve ardından yere fırlattığını söyledi. Olayın doktor raporuyla belgelenmesine rağmen durumun ‘örtbas’ edildiği savunuldu.

Gazete, 2014 yılında yaşandığı belirtilen olaya karışan iki kişinin kimliğini bildiğini ancak ifşa etmeme kararı aldığını aktardı.