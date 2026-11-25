Ay'ın Dünya'ya normalden daha yakın konumda bulunması nedeniyle daha büyük ve parlak görünmesi bekleniyor. Bu gökyüzü olayına astrolojik açıdan da özel anlamlar yükleniyor.

İkizler burcunda gerçekleşecek dolunayın; iletişim, dürüstlük ve kişisel farkındalık konularını ön plana çıkaracağı yorumları yapılıyor. Uzun süredir ertelenen meselelerin yeniden gündeme gelmesi, bastırılan duyguların açığa çıkması ve geleceğe ilişkin önemli kararların alınması bu dönemin öne çıkan başlıkları arasında gösteriliyor.

Astroloji yorumlarında Uranüs'ün etkisinin değişim ve özgürleşme isteğini artıracağı, Mars'ın sabırsızlığı tetikleyebileceği belirtiliyor. Neptün ve Plüton'un ise sezgileri güçlendirerek kişilerin kendi iç dünyalarına yönelmesine neden olabileceği ifade ediliyor.

Bu etkilerin özellikle İkizler, Yay, Başak ve Balık burçlarında daha belirgin hissedileceği öngörülüyor.

İkizler

İkizler burçları için bu dolunay, kişisel bir dönüşümün başlangıcı olarak yorumlanıyor. Gerçek duygularını gizlemek ve kendi istekleri yerine başkalarının beklentilerine göre hareket etmek artık daha zor hale gelebilir.

Uzun süredir dile getiremedikleri düşüncelerini paylaşma veya bir süredir akıllarında olan değişikliği hayata geçirme kararı alabilirler. Başkalarını memnun etmek uğruna kendi ihtiyaçlarından vazgeçmek zorunda olmadıklarını fark edebilirler. Bu süreçte kendi önceliklerini belirlemek ve hayatlarını kendi istekleri doğrultusunda şekillendirmek önem kazanacak.

Yay

Yay burçlarının gündeminde aşk ve ikili ilişkiler olacak. Özgürlük ve bağımsızlık ihtiyaçlarıyla sevdiklerine karşı duydukları sorumluluklar arasında kalabilirler.

Bazı Yay burçları ilişkilerinde uzun zamandır eksikliğini hissettikleri konularla yüzleşirken bazıları da partnerleriyle aralarındaki eski anlaşmazlıkları çözme fırsatı bulabilir. Bu dönemde ilişkiden ne beklediklerini ve mevcut birlikteliklerinin kendilerini ne kadar mutlu ettiğini sorgulamaları gerekebilir. Bazı ilişkiler önemli bir sınavdan geçebilir.

Başak

Başak burçları için öncelik kariyer ve gelecek planları olacak. İş hayatında uzun süredir aradığını bulamayan veya emeklerinin karşılığını alamadığını düşünenler, yeni bir yol çizme fikrine daha sıcak bakabilir.

Ancak bu süreçte kendi mükemmeliyetçi yaklaşımlarıyla da yüzleşmeleri gerekebilir. Ulaşmaya çalıştıkları hedeflerin gerçekten kendi isteklerini mi yansıttığını, yoksa başkalarının beklentilerinden mi kaynaklandığını sorgulayabilirler. Hırslarıyla kişisel ihtiyaçları arasında denge kurmak, önlerindeki dönemin en önemli konusu haline gelebilir.

Balık

Diğer burçlar daha çok dış dünyadaki değişimlere odaklanırken Balık burçları için içsel konular ön plana çıkacak. Aile, ev hayatı ve aidiyet duygusu bu dönemin belirleyici başlıkları arasında yer alacak.

Balık burçları günlük hayatın yoğunluğundan ve enerjilerini tüketen insanlardan uzaklaşmak isteyebilir. Daha sakin, huzurlu ve kendilerini güvende hissettikleri bir yaşam alanına ihtiyaç duyabilirler.

Bu süreçte ilişkilerini de yeniden değerlendirebilirler. Kendilerine iyi gelen insanlarla bağlarını güçlendirirken artık taşımak istemedikleri duygusal yüklerden kurtulmaya yönelebilirler.