Türk sineması ve televizyon tarihinin kült yapımlarında canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta sanatçı Şevket Altuğ, uzun süren sessizliğini doğum günü paylaşımıyla bozdu. Uzun yıllardır ekranlardan uzak, sakin bir yaşam süren Altuğ, 83’üncü yaşını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştığı bir kareyle kutladı.

BODRUM'DA GÖZLERDEN UZAK BİR YAŞAM

"Yedi Bela Hüsnü", "Hababam Sınıfı", "Gülen Gözler" ve "Tokatçı" gibi Yeşilçam’ın efsaneleşmiş filmlerinde rol alan; "Süper Baba" dizisindeki 'Fikret Aksu' karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan sanatçı, yaklaşık 20 yıldır herhangi bir projede yer almıyor. Son olarak 2002 yılında "Unutma Beni" dizisiyle izleyici karşısına çıkan Altuğ, yaşamını Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürdürüyor.

Usta oyuncu uzun süredir kendisine iletilen dizi ve film senaryolarını kabul etmeyerek inzivaya çekilmeyi tercih ediyor.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Doğum günü pastasıyla çekilen fotoğrafını paylaşan usta isme, sanat dünyasından ve sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi. Altuğ'un paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum aldı.