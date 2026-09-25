Miller Holding’in sahibi Turhan Mildon’un özel hayatındaki bağlantılar dikkat çekiyor. 29 yaşındaki Mildon, önce Çamlıca Cami’yi yapan firma olan Gürsoy Yatırım Holding’in eski CEO’su merhum Abdurrahman Gürsoy’un kızı Betül Gürsoy ile 2021’de evlenmişti. Mildon’un ifadesine göre aynı yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile tanıştırdı.





KONGO'DA 1 MİLYAR DOLAR



Middle East Eye’ın haberine göre Mildon 2021’den itibaren Kongo’da yaklaşık 1 milyar dolarlık projeler üstlendi. Mildon’un Kinşasa Finans Merkezi ve Arena projesinin ardından madenciliğe de girdi. Ayrıca 67 milyon dolarlık “İHA üssü” projesinin ihalesini aldıklarını açıkladı. Ülkenin şampiyon futbol takımlarından Vita Club’ın da sahibi oldu.



YENİ HEDEFİ BEYAZ SARAY



Damat Mildon Betül Gürsoy’dan boşanıp Venezuela’ya gitti. Ülkenin Devlet Başkanı Maduro’ya en yakın isimlerden Amiral Remigio Ceballos’un kızıyla sevgili oldu. Ardından hükümetle, 10 çimento fabrikasında kâr paylaşımına dayalı bir anlaşma yaptı. Şimdi de ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Alina Habba ile evleneceğini duyurdu. Düğüne Trump’ın da katılmasının bekleniyor.





BEYAZ SARAY'A ATANACAK



2021-2024 yılları arasında Trump’ı çeşitli davalarda temsil eden 42 yaşındaki Alina Habba, ABD Başkanı’na yakın isimlerden biri olarak biliniyor. Habba’nın görevinden ayrılan Karoline Leavit’in yerine Beyaz Saray’a basın sözcüsü olması bekleniyor.



VENEZUELA'DA 'SAĞLAM' BABA



Mildon’un Venezuela’daki güçlenmesinde şu an Çin Büyükelçisi olarak görev Amiral Remigio Ceballos’un kızıyla olan ilişkisi ön planda tutuluyor. Ceballos’un kızı ve ailesine dair bilgiler güvenlik nedeniyle yayımlanmasa da Mildon ve kız arkadaşının birlikteliği ülkede biliniyordu.