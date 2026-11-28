2026 yılında rekor seviyelere ulaşan Süper El Niño'nun 2027'de etkisini hızla kaybederek yerini güçlü bir La Niña'ya bırakabileceği öngörülüyor. Yeni tahminler, 2027-2028 kışında La Niña ihtimalinin yüzde 90'a ulaştığını gösterirken Avrupa'nın doğu ve orta kesimlerinde sıcaklıkların normalin altında seyretmesi olasılığı da dikkat çekiyor. Türkiye için henüz doğrudan bir hava tahmini bulunmasa da Avrupa'daki olası değişimlerin bölgesel etkileri yakından takip ediliyor.

Pasifik Okyanusu'nda dengeler değişiyor

Tropikal Pasifik'te etkisini artıran Süper El Niño, 2026 yılının en dikkat çekici iklim olaylarından biri haline geldi. Okyanus yüzeyindeki sıcaklıkların normal değerlerin yaklaşık 6 derece üzerine çıktığı geniş alanlar bulunurken mevcut olayın gelişim hızı, geçmişteki güçlü El Niño dönemlerini geride bıraktı.

Okyanusun derinliklerinde farklı bir süreç yaşanmaya başladı. Batı Pasifik'te oluşan soğuk su kütlesi, 2027 yılında sıcak evrenin sona ererek yerini La Niña'ya bırakabileceğine ilişkin ilk işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor.

El Niño ve La Niña, tropikal Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalden yüksek veya düşük seyretmesiyle ortaya çıkan iki farklı iklim evresi. ENSO adı verilen bu sistem, okyanus ve atmosfer arasındaki etkileşim yoluyla dünya genelindeki hava hareketlerini etkiliyor.

Ticaret rüzgarlarının zayıflaması, sıcak suların Pasifik'in doğusuna yayılmasını sağlayarak El Niño'yu güçlendiriyor. Rüzgarların yeniden kuvvetlenmesiyle sıcak sular batıya taşınırken derinlerdeki soğuk sular yüzeye çıkıyor. Böylece El Niño zayıflıyor ve La Niña koşulları oluşabiliyor.

2027'de La Niña ihtimali yüzde 90'a ulaştı

2027'de yaşanabilecek değişime ilişkin dikkat çekici tahminlerden biri, SWE ENSO adlı makine öğrenmesi modelinden geldi.

Yaklaşık 900 bin aylık iklim modeli verisiyle eğitilen ve 1960 yılından bu yana geçmiş veriler üzerinden test edilen model, okyanus sıcaklıkları, deniz seviyesi yüksekliği ve hava basıncı arasındaki ilişkileri kullanarak 15 aya kadar tahmin üretebiliyor.

Modelin El Niño 3.4 bölgesine ilişkin hesaplamalarına göre mevcut sıcaklık anomalilerinin aralık ayında yaklaşık 2,9 dereceye ulaşarak zirve yapması bekleniyor. Ardından kış sonu ve ilkbahar boyunca hızlı bir düşüş yaşanabileceği öngörülüyor.

Tahminlere göre 2027 yazının başlarında nötr koşullara geçilecek, yaz aylarında ise La Niña gelişmeye başlayacak. Soğuk evrenin sonbaharda güçlenerek 2027-2028 kışında belirgin hale gelmesi bekleniyor.

Modelin olasılık hesaplamalarında 2027-2028 kışında La Niña yaşanma ihtimali yaklaşık yüzde 90 olarak gösteriliyor. Güçlü bir La Niña oluşma olasılığı ise yüzde 65 civarında hesaplanıyor.

NOAA'nın deneysel PSL olasılıksal ENSO tahmini de aynı dönemde La Niña ihtimalinin yüksek olduğuna işaret ediyor. Bununla birlikte ilkbahar aylarında mevsimsel tahminlerin doğruluk oranı düşebildiğinden, henüz kesinleşmiş bir senaryodan söz edilemiyor.

Avrupa'da soğuk hava ihtimali öne çıkıyor

El Niño'dan La Niña'ya geçişin gerçekleşmesi halinde 2027-2028 kışında Kuzey Amerika ve Avrupa'da farklı hava koşulları görülebilir.

Geçmişteki yedi La Niña kışının sıcaklık verileri incelendiğinde Batı Kanada'dan Montana ve Dakota'lara, oradan Nebraska ve Kansas'a uzanan geniş bir soğuk alan dikkat çekiyor. ABD'nin kuzey ve kuzeybatısında sıcaklıkların normalin altında kalabildiği, güney kesimlerde ise daha ılıman koşulların öne çıktığı görülüyor.

Avrupa'daki tablo ise Kuzey Amerika kadar belirgin değil. Geçmiş veriler, Orta ve Doğu Avrupa'nın bazı kesimlerinde normalden daha düşük sıcaklıkların görülebildiğine işaret ediyor. Kuzey bölgelerde ise daha ılıman hava koşulları etkili olabiliyor.

Bu tahminler Türkiye açısından da takip edilmesi gereken bir gelişmeye işaret ediyor. Avrupa'nın doğu ve orta kesimlerinde daha soğuk koşulların ortaya çıkabileceğine işaret eden modeller, bu değişimin Türkiye'de de benzer sonuçlar doğuracağını göstermiyor.

Atlantik'te kasırga sezonu hareketlenebilir

El Niño'dan La Niña'ya geçişin etkileri yalnızca kış aylarıyla sınırlı kalmayabilir. Bu değişimin Atlantik kasırga sezonunda da hareketliliği artırabileceği değerlendiriliyor.

1995 yılından bu yana El Niño'dan La Niña'ya geçiş yaşanan beş sezonun tamamında kasırga aktivitesi uzun dönem ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Bu dönemlerde ortalama 14 adlandırılmış fırtına, 8 kasırga ve 3 ila 4 büyük kasırga kaydedildi. ABD'de ise sezon başına ortalama iki kasırga karaya ulaştı. 2024 yılında bu sayı beşe çıktı.

Geçmiş veriler, La Niña'ya geçiş dönemlerinde Atlantik'teki kasırga faaliyetlerinin artabildiğini gösteriyor, ancak bu durumun her yıl aynı şiddette tekrarlanacağı anlamına gelmediği belirtiliyor.

La Niña'ya geçiş için 2 önemli işaret bekleniyor

2027-2028 kışına ilişkin tahminlerin güç kazanması için önümüzdeki aylarda iki gelişmenin izlenmesi gerekiyor.

İlk olarak okyanusun derinliklerinde oluşan soğuk su kütlesinin kış sonlarında Pasifik'in doğusuna doğru ilerlemesi bekleniyor. İkinci önemli işaret ise ilkbahar döneminde doğu yönlü ticaret rüzgarlarının yeniden güçlenmesi olacak.

Her iki gelişmenin de gerçekleşmesi ve tahminlerin ilkbahar dönemindeki belirsizliği aşması halinde 2027-2028 kışında La Niña ihtimali daha da güçlenebilir.

Öte yandan kış koşullarını etkileyen tek unsur ENSO sistemi değil. Kutup Girdabı'ndaki değişimler de soğuk hava kütlelerinin hangi bölgelere ilerleyeceğini belirleyebiliyor. Bu nedenle aylar öncesinden hazırlanan mevsimlik tahminlerin bütün hava olaylarını kesin olarak öngörmesi mümkün değil.

Önümüzdeki aylarda açıklanacak yeni okyanus ve atmosfer verileri, 2026'da rekor seviyelere ulaşan Süper El Niño'nun 2027'de yerini güçlü bir La Niña'ya bırakıp bırakmayacağını daha net ortaya koyacak.