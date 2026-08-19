ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) son tahminlerine dayandırılan verilere göre, Pasifik Okyanusu'nda etkili olan El Nino koşulları hızla yoğunlaşmaya devam ediyor. Sürecin sonbahar sonu ve kış başlangıcında daha önce öngörülenden çok daha şiddetli bir seviyeye ulaşması beklenirken, tablonun "rekor kıracak" bir kuvvete doğru ilerlediğine dikkat çekiliyor.

1950'DEN BU YANA EN ŞİDDETLİ OLAY OLABİLİR

NOAA'nın değerlendirmelerine göre El Nino'nun, 1950'ye kadar uzanan kayıtlara geçen en şiddetli olay olma olasılığı yaklaşık yüzde 70 seviyesinde hesaplanıyor. Bu durumun, 1982-1983 yıllarında yaşanan ve "Süper El Nino" olarak adlandırılan tarihi olayı dahi geride bırakabileceği öngörülüyor. Uzmanlar, küresel ısınmanın etkileriyle birleşecek bu kuvvetli El Nino'nun, dünya genelinde sıcaklık dalgalarını ve doğal afetlerin şiddetini artırabileceği uyarısını yapıyor.

2026 VE 2027 YILLARI İÇİN REKOR BEKLENTİSİ

Yaşanacak El Nino'nun boyutu nedeniyle hava sıcaklıklarında yeni zirvelerin görülebileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda 2027 yılının kayıtlara geçen en sıcak yıl rekorunu kırmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, 2026 yılının da benzer bir rekor kırmasının yüksek ihtimal olduğu görüşü paylaşılıyor.

EL NİNO VE LA NİNA NEDİR?

Pasifik Okyanusu merkezli bir hava hareketi olan El Nino, özellikle okyanusa kıyısı bulunan bölgeler başta olmak üzere küresel ölçekte sıcaklık artışlarına yol açıyor. Sürecin tam tersi niteliğindeki La Nina ise dünya genelinde daha soğuk hava koşullarının yaşanması anlamına geliyor. Bu iki dönem arasındaki geçiş süreçlerinde ise nötr hava koşulları etkili oluyor.