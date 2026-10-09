Küresel iklim dengelerini altüst eden El Nino doğa olayı ile ilgili Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) endişe verici bir son dakika açıklaması geldi.

JMA tarafından yapılan ölçümlerde, Pasifik Okyanusu'nun gözlemlenen kritik bölgelerinde deniz yüzeyi sıcaklığının mevsim normallerinin tam 4 derece üzerine çıktığı saptandı.

1949'DAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Yapılan resmi açıklamada, kaydedilen bu sıcaklık artışının veri kayıt sisteminin başladığı 1949 yılından bu yana görülen en yüksek oran olduğu vurgulandı.

Deniz suyu sıcaklığındaki bu radikal yükselişin iklim üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çeken meteoroloji uzmanları, tabloyu 'Süper El Nino' olarak nitelendirdi. Rekor seviyeye ulaşan Doğa olayının önümüzdeki dönemde küresel hava durumunu, kasırga sezonlarını ve aşırı sıcaklık dalgalarını tetiklemesinden endişe ediliyor.