Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) tarafından yayımlanan son veriler, küresel yüzey hava sıcaklıklarının kış ve bahar döneminde referans ortalamaların üzerinde kalarak yükselişini sürdürdüğünü ortaya koydu. Kayıtlara göre 2026 yılının Ocak ayı 12,95 derece ile en sıcak beşinci ocak, Şubat ayı ise 13,26 derece ile en sıcak beşinci şubat olarak kaydedildi. Baharın ilk ayı olan mart ise Mart 2024’ün 0,20 derece gerisinde kalarak tarihteki en sıcak dördüncü mart ayı oldu.

EN SICAK TEMMUZ OLACAK

Sıcaklık verilerini değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, önümüzdeki dönemde sıcaklıkların son 20 yıl ortalamalarının belirgin şekilde üzerinde seyredeceğini belirtti. Temmuz ayının sonuna kadar en yüksek sıcaklığın görüldüğü ilk üç yıl içerisinde yer alacak değerlerin beklendiğini kaydeden Kurnaz, yaz ortasından itibaren yeni sıcaklık rekorlarının kırılmaya başlanacağını ifade etti. Temmuz sonu itibarıyla yükselişe geçecek hava sıcaklıklarının, yılın geri kalanını ölçülmüş en yüksek sıcaklık seviyelerine taşıması öngörülüyor.

EL NINO ETKİSİ VE TÜRKİYE İÇİN KRİTİK EYLÜL-EKİM TAHMİNİ

Sıcaklık artışlarının temel nedeni olarak El Nino hava olayının başlangıcına dikkat çeken Prof. Dr. Kurnaz, mevcut tartışmaların bu doğa olayının "Süper El Nino" evresine dönüşüp dönüşmeyeceği üzerine yoğunlaştığını bildirdi. El Nino’nun şiddetini artıracağı yönündeki beklentilerin ağır bastığını ifade eden Kurnaz, bu durumun Türkiye üzerindeki etkilerinin özellikle eylül ve ekim aylarında hissedileceğini, sıcaklıkların bu dönemde mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağını kaydetti.