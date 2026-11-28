Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Projenin tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki yolculuk süresinin önemli ölçüde kısalması hedefleniyor.
ANKARA-İSTANBUL ARASI 80 DAKİKA OLACAK
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı'nın proje çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Mevcut hızlı tren hattıyla yaklaşık 4 saat süren Ankara-İstanbul yolculuğunun, yeni projenin tamamlanmasıyla 80 dakikaya indirilmesi planlanıyor.
Uraloğlu, konuya ilişkin açıklamasında, "Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattımızın proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Konvansiyonel trenle 8,5 saat, bugün hızlı trenle yaklaşık 4 saat süren Ankara-İstanbul yolculuğu, yalnızca 80 dakika olacak" ifadelerini kullandı.