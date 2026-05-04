Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde dün etkili olan 'süper hücre' birçok kentte hasara yol açtı. Özellikle Gaziantep’te dün etkili olan fırtınanın bilançosu, günün aydınlanmasıyla daha net ortaya çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçarken, ağaçlar kökünden söküldü. Araçların zarar gördüğü anlar ve hortumun etkisi, vatandaşların kamerasına yansıdı. FIRTINA ÖNÜNE KATTIYSA UÇURDU Kaydedilen bir görüntüde çatıların uçtuğu, araçların kağıt gibi fırlatıldığı o dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı. Fırtınanın etkili olduğu Şanlıurfa’da ise benzer şekilde dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

