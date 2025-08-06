Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte e-imza soruşturmasında her geçen gün yeni skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor.

JOKER YAKUP SINAVLARA DA GİRMİŞ!

Sahte diploma ve sahte ehliyet çetesinin ayrıca; çok iyi derecede yabancı dil bilgisine sahip olan ve 'Joker Yakup' olarak bilinen bir kişiyi, 2006-2010 yılları arasında başkalarının yerine çeşitli sınavlara soktuğu da iddianamede yer alıyor.

Böylece çetenin sadece belgede sahtecilik değil, aynı zamanda sınav yolsuzluğuyla da bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında, Ziya Kadiroğlu'nun liderliğindeki çetenin, 270'e yakın sahte e-imza ürettiği belirlendi.

Bu e-imzalarla, kamu kurumlarında personel atamaları, terfiler ve diğer önemli kararlarda usulsüzlük yapıldığı düşünülüyor. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, soruşturma halen devam ediyor.

Yetkililer, sahte e-imza kullanımının kamu kurumlarındaki güvenilirliği zedelediğini ve bu tür suçlarla mücadelede kararlı olduklarını vurguluyor.

İSİMLER HENÜZ BELLİ DEĞİL

'Joker Yakup'un kimliği ve hangi sınavlara girdiğiyle ilgili detaylar henüz netleşmese de bilgilerin iddianamede yer alması soruşturmanın seyri için büyük önem arz ediyor.