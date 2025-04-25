Süper Lig’de sezonun son 6 haftasına girilirken, Türkiye Kupası finali öncesinde gözler bir yandan da Süper Kupa’ya çevrildi. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa statüsüne dair belirsizliği henüz gidermedi.

ÖNCEKİ DÖNEMDEN KALMA STATÜ DÜŞÜNCESİ

TFF’nin önceki başkanı Mehmet Büyükekşi döneminde yapılan açıklamada, Süper Kupa’nın 2024-2025 sezonundan itibaren 4 takımlı yeni bir formatla oynanacağı belirtilmişti. 13 Haziran 2024 tarihinde TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruda, Süper Lig şampiyonu ile ikincisi ve Türkiye Kupası şampiyonu ile finalistinin katılacağı bir "dörtlü final" planlandığı kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Ancak bu açıklamadan kısa süre sonra, 18 Temmuz 2024’te gerçekleşen olağanüstü genel kurulda başkanlık koltuğu İbrahim Hacıosmanoğlu’na geçti. Yeni yönetim, sezon başında profesyonel, amatör ve kadın liglerinin statülerini yayımladı, ancak Süper Kupa formatında herhangi bir değişiklik yapmadı.

GALATASARAY-TRABZONSPOR FİNALİ KESİNLEŞEBİLİR

Hâlihazırda yürürlükte olan Süper Kupa statüsünün ilk iki maddesi şu şekilde:

Süper Kupa müsabakası, bir önceki sezon Süper Lig’i 1. sırada tamamlayan takım ile Türkiye Kupası’nı kazanan takım arasında oynanır.

Aynı takım her iki kupayı da kazanırsa, Süper Kupa müsabakası Türkiye Kupası’nda finalist olan takım ile oynanır.

Bu çerçevede Galatasaray hem ligde zirvede yer alıyor hem de Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’un rakibi. Sarı-kırmızılı takım sezonu şampiyonlukla tamamlarsa, kupa finalindeki sonucu ne olursa olsun Süper Kupa’daki rakibi yine Trabzonspor olacak.

LİG ÜÇÜNCÜSÜ İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Eğer Büyükekşi döneminde açıklanan 4 takımlı formata geçilirse, Süper Kupa’da Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Süper Lig üçüncüsü yer alacak. Galatasaray ve Fenerbahçe lig kontenjanından, Trabzonspor ise Türkiye Kupası finalist kontenjanından turnuvaya katılacak. Galatasaray hem ligde ilk iki sırada hem de kupa finalinde olduğu için lig üçüncüsü de Süper Kupa’ya dahil edilecek.

Bu senaryoda çapraz eşleşmeli yarı final formatı uygulanacak. Galatasaray, Süper Lig üçüncüsüyle; Fenerbahçe ise Trabzonspor’la karşı karşıya gelecek. Yarı final galipleri Süper Kupa finaline yükselecek.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Sezonun bitimine kısa süre kala futbol kamuoyu, TFF’nin bu konuda bir açıklama yapmasını bekliyor. Yeni format mı uygulanacak, yoksa mevcut statü mü geçerli olacak, bu sorular hâlâ cevapsız.