Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu sona erdi. Takımların puan sıralaması ve Türkiye Kupası'nda gösterdikleri performans sonrası Süper Kupa 2025 eşleşmeleri de belirlendi.

Buna göre sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, kupada final oynayan Trabzonspor ile karşılaşacak. Lig ikincisi Fenerbahçe ise sezonu üçüncü sırada bitiren Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, ligi dördüncü sırada tamamladığı ve kupaya çeyrek finalde veda ettiği için Süper Kupa'da yer alamayacak.

SÜPER KUPA İLK KEZ YENİ FORMATINDA OYNANACAK

Süper Kupa ilk kez dört takımla oynanacak. Karşılaşmalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecek. Kazanan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanacak.



Ancak bu sezon Galatasaray'ın ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantilemiş olması ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdüğünden dolayı, ligi üçüncü sırada bitiren Samsunspor, Süper Kupa 2025'e katılan son takım oldu.



Takımların sezon öncesinde oynayacağı UEFA eleme müsabakaları dikkate alınarak Süper Kupa'nın, 2026 yılının Ocak ayında oynatılmasına karar verilmişti.

Kesin tarihler ve final merkezleri daha sonra ilan edilecek.