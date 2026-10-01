Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun ilk 6 haftası geride kalırken, A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları nedeniyle lige ara verildi.

Milli maç takviminin ardından gözler yeniden Süper Lig’e çevrildi. Futbolseverler, milli aranın ne zaman sona ereceğini ve 7. hafta karşılaşmalarının hangi tarihlerde oynanacağını araştırmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan fikstüre göre lig heyecanı ekim ayında yeniden başlayacak.

MİLLİ ARA BİTTİ Mİ?

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları nedeniyle 21 Eylül 2026’da başlayan milli ara, 6 Ekim 2026 Salı günü sona erecek. Milli takım maçlarının tamamlanmasının ardından Trendyol Süper Lig’de 7. hafta mücadeleleri oynanacak.

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig’de 7. hafta karşılaşmaları, 9 Ekim 2026 Cuma günü başlayacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayla birlikte lig maratonu yeniden hız kazanacak.

Hafta boyunca şampiyonluk yarışını, Avrupa kupalarına katılım mücadelesini ve puan tablosunun alt sıralarındaki rekabeti yakından ilgilendiren karşılaşmalar oynanacak. Haftanın maç programı ise şöyle:

TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ PROGRAMI

9 Ekim 2026 Cuma

20.00 | Galatasaray – Kasımpaşa

10 Ekim 2026 Cumartesi

13.30 | Gençlerbirliği – Amed Sportif Faaliyetler

16.00 | Alanyaspor – Erzurumspor FK

16.00 | Samsunspor – Trabzonspor

19.00 | Çaykur Rizespor – Fenerbahçe

11 Ekim 2026 Pazar

13.30 | Konyaspor – İstanbul Başakşehir FK

16.00 | Gaziantep FK – Çorum FK

19.00 | Beşiktaş – Kocaelispor

12 Ekim 2026 Pazartesi

20.00 | Eyüpspor – Göztepe