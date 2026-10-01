Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun ilk 6 haftası geride kalırken, A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları nedeniyle lige ara verildi.
Milli maç takviminin ardından gözler yeniden Süper Lig’e çevrildi. Futbolseverler, milli aranın ne zaman sona ereceğini ve 7. hafta karşılaşmalarının hangi tarihlerde oynanacağını araştırmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan fikstüre göre lig heyecanı ekim ayında yeniden başlayacak.
MİLLİ ARA BİTTİ Mİ?
UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları nedeniyle 21 Eylül 2026’da başlayan milli ara, 6 Ekim 2026 Salı günü sona erecek. Milli takım maçlarının tamamlanmasının ardından Trendyol Süper Lig’de 7. hafta mücadeleleri oynanacak.
SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Trendyol Süper Lig’de 7. hafta karşılaşmaları, 9 Ekim 2026 Cuma günü başlayacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayla birlikte lig maratonu yeniden hız kazanacak.
Hafta boyunca şampiyonluk yarışını, Avrupa kupalarına katılım mücadelesini ve puan tablosunun alt sıralarındaki rekabeti yakından ilgilendiren karşılaşmalar oynanacak. Haftanın maç programı ise şöyle:
TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ PROGRAMI
9 Ekim 2026 Cuma
20.00 | Galatasaray – Kasımpaşa
10 Ekim 2026 Cumartesi
13.30 | Gençlerbirliği – Amed Sportif Faaliyetler
16.00 | Alanyaspor – Erzurumspor FK
16.00 | Samsunspor – Trabzonspor
19.00 | Çaykur Rizespor – Fenerbahçe
11 Ekim 2026 Pazar
13.30 | Konyaspor – İstanbul Başakşehir FK
16.00 | Gaziantep FK – Çorum FK
19.00 | Beşiktaş – Kocaelispor
12 Ekim 2026 Pazartesi
20.00 | Eyüpspor – Göztepe