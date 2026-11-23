Gençlerbirliği, devre arası transfer dönemi öncesinde Galatasaraylı Metehan Baltacı ve Renato Nhaga'yı gündemine aldı. Başkan Ali Osman Avşar, Metehan'ın bonservisini almak istediklerini, Nhaga için ise kiralama seçeneğini düşündüklerini açıkladı.

Radyospor'a konuşan Avşar, transfer planlamasında bir orta saha, bir stoper ve bir forvet takviyesi düşündüklerini belirtti.

“METEHAN'DAN ÇOK MEMNUNUZ”

Metehan Baltacı'nın performansından memnun olduklarını dile getiren Avşar, genç stoperin bonservisi için sözlü bir ön görüşme yapıldığını ancak konuya ilişkin tam bilgisi olmadığını söyledi.

Avşar, “Metehan'dan çok memnunuz. Çok da ahlaklı, düzgün bir çocuk. Biz bonservisini de alırız, bir problem olmaz. Ancak konuyla ilgili tam bilgim yok. Sözlü olarak bir ön görüşme olmuş. Galatasaray'la konuşup kulüp de uygun görürse Metehan'ın bonservisini alırız. Metehan, 10 yıl Gençlerbirliği'nde oynayacak bir stoper” ifadelerini kullandı.

NHAGA İÇİN KİRALAMA PLANI

Renato Nhaga'yı da kadrolarında görmek istediklerini belirten Avşar, bu konuda önce teknik direktörle görüşmeleri gerektiğini vurguladı.

Avşar, “Nhaga'yla ilgili bir düşüncemiz var. Hocayla da görüşmemiz lazım. Hoca uygun görürse Galatasaray Kulübü'yle görüşürüz. Nhaga bizim takımda iş yapar. Galatasaray verirse Nhaga'yı kiralık olarak kadromuza katmayı düşünüyorum. Galatasaray, Nhaga'yı kiralık göndermek isterse kadromuzda görmek istiyoruz” dedi.