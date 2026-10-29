Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Cihan Aydın

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK: Kadir Sağlam

16.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak

19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Oğuzhan Çakır

1 Kasım Pazar:

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor: Alpaslan Şen

16.00 İstanbul Başakşehir-Samsunspor: Ozan Ergün

16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Reşat Onur Coşkunses

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Fatih Tokail

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