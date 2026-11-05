Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 11. haftanın hakemleri şu şekilde:
Gaziantep FK - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
Eyüpspor - Kocaelispor: Melek Dakan
Samsunspor - Konyaspor: Gürcan Hasova
Göztepe - Başakşehir: Çağdaş Altay
Galatasaray - Amedspor: Halil Umut Meler
Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu
Çorum FK - Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Alanyaspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
Beşiktaş - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan