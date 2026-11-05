Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 11. haftanın hakemleri şu şekilde: Gaziantep FK - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

Eyüpspor - Kocaelispor: Melek Dakan

Samsunspor - Konyaspor: Gürcan Hasova

Göztepe - Başakşehir: Çağdaş Altay

Galatasaray - Amedspor: Halil Umut Meler

Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu

Çorum FK - Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Alanyaspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

Beşiktaş - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.