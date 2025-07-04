Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun fikstür çekimi Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti. İşte ilk hafta maçları, genel fikstür ve derbi haftaları...

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın aralarında oynayacağı derbiler 8 - 11 - 14'üncü haftalarda olacak. 11 veya 14'üncü hafta, çift derbi haftası olacak.

Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu:

5. hafta | Fenerbahçe-Trabzonspor

8. Hafta | Galatasaray - Beşiktaş

11. Hafta | Beşiktaş - Fenerbahçe

11. Hafta | Galatasaray-Trabzonspor

14. Hafta | Fenerbahçe - Galatasaray

16. Hafta | Trabzonspor-Beşiktaş

İŞTE SÜPER LİG'DE 2025-2026 SEZONUNUN İLK HAFTA MAÇLARI

Gaziantep FK-Galatasaray

Fenerbahçe - Alanyaspor

Kayserispor - Beşiktaş

Fatih Karagümrük - Başakşehir

Eyüpspor - Konyaspor

Çaykur Rizespor - Göztepe

Antalyaspor-Kasımpaşa

Samsunspor - Gençlerbirliği

Trabzonspor-Kocaelispor

Fenerbahçe 13, Galatasaray ise 14 numaralı topu çekti. 6 numaralı topu Beşiktaş çekti. Beşiktaş'ın Avrupa fikstürü. Avrupa dönüşü 7 maç deplasman.

LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan resmî takvime göre, Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla start alacak. Sezonun ilk yarısı, 19-20-21-22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2026’da başlayacak ve lig, 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

FİKSTÜR ALGORİTMASI NASIL ÇALIŞIYOR?

Fikstür çekiminde kullanılan yapay zeka destekli algoritma sayesinde, her sezon farklı bir fikstür anahtarı oluşturulmaktadır.

Bu fikstür anahtarı oluşturulurken o sezon için gerekli olan kısıtlar belirlenir ve matematiksel kodlar şeklinde algoritmaya girilir.

Bu kısıtlar belirlenirken, emniyet gereksinimleri, aynı sahayı kullanan takımlar, Milli maç tarihleri, Avrupa kupalarındaki maç takvimleri, İstanbul’daki takım sayısı, yayıncı kuruluşun talepleri vb. dikkate alınmaktadır.

Fikstür çekimi, Avrupa’daki fikstürlerin aksine kulüplerin top çekme esasına dayandığı için, bu kısıtların sonuç verebilmesi adına torbalar oluşturulmaktadır. Bu sayede kulüplere top çekme ve kendi fikstürünü belirleme hakkı tanınmaktadır.

Burada en önemli husus ise, fikstürün sadece tüm kulüpler top çekimini tamamladıktan sonra oluşmasıdır. Fikstür öncesinde aynı torbada yer alan takımların hangi haftalarda oynayacakları bellidir. Ancak bu maçlarda hangi takımın ev sahibi olacağı yalnızca top çekimi sonrasında belirlenmektedir.

2025-2026 SEZONU KISITLARI