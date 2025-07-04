Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun fikstür çekimi Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti. İşte ilk hafta maçları, genel fikstür ve derbi haftaları...
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın aralarında oynayacağı derbiler 8 - 11 - 14'üncü haftalarda olacak. 11 veya 14'üncü hafta, çift derbi haftası olacak.
Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu:
5. hafta | Fenerbahçe-Trabzonspor
8. Hafta | Galatasaray - Beşiktaş
11. Hafta | Beşiktaş - Fenerbahçe
11. Hafta | Galatasaray-Trabzonspor
14. Hafta | Fenerbahçe - Galatasaray
16. Hafta | Trabzonspor-Beşiktaş
İŞTE SÜPER LİG'DE 2025-2026 SEZONUNUN İLK HAFTA MAÇLARI
- Gaziantep FK-Galatasaray
- Fenerbahçe - Alanyaspor
- Kayserispor - Beşiktaş
- Fatih Karagümrük - Başakşehir
- Eyüpspor - Konyaspor
- Çaykur Rizespor - Göztepe
- Antalyaspor-Kasımpaşa
- Samsunspor - Gençlerbirliği
- Trabzonspor-Kocaelispor
Fenerbahçe 13, Galatasaray ise 14 numaralı topu çekti. 6 numaralı topu Beşiktaş çekti. Beşiktaş'ın Avrupa fikstürü. Avrupa dönüşü 7 maç deplasman.
LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan resmî takvime göre, Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla start alacak. Sezonun ilk yarısı, 19-20-21-22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2026’da başlayacak ve lig, 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.
FİKSTÜR ALGORİTMASI NASIL ÇALIŞIYOR?
Fikstür çekiminde kullanılan yapay zeka destekli algoritma sayesinde, her sezon farklı bir fikstür anahtarı oluşturulmaktadır.
Bu fikstür anahtarı oluşturulurken o sezon için gerekli olan kısıtlar belirlenir ve matematiksel kodlar şeklinde algoritmaya girilir.
Bu kısıtlar belirlenirken, emniyet gereksinimleri, aynı sahayı kullanan takımlar, Milli maç tarihleri, Avrupa kupalarındaki maç takvimleri, İstanbul’daki takım sayısı, yayıncı kuruluşun talepleri vb. dikkate alınmaktadır.
Fikstür çekimi, Avrupa’daki fikstürlerin aksine kulüplerin top çekme esasına dayandığı için, bu kısıtların sonuç verebilmesi adına torbalar oluşturulmaktadır. Bu sayede kulüplere top çekme ve kendi fikstürünü belirleme hakkı tanınmaktadır.
Burada en önemli husus ise, fikstürün sadece tüm kulüpler top çekimini tamamladıktan sonra oluşmasıdır. Fikstür öncesinde aynı torbada yer alan takımların hangi haftalarda oynayacakları bellidir. Ancak bu maçlarda hangi takımın ev sahibi olacağı yalnızca top çekimi sonrasında belirlenmektedir.
2025-2026 SEZONU KISITLARI
- Şampiyonlar Liginde yer alan takımlarımız ile Avrupa Ligi ve Konferans Liginde oynayan takımlarımızın bulunduğu 2. torbanın 1, 2, 3, 6 ve 7. haftalarda karşılaşmamaları sağlanmıştır.
- Derbiler için yasaklı olarak belirlenmiş haftalar: (1-3-4-6-7-10-12-17)
- Milli Takım teknik ekibinin talebi doğrultusunda Eylül, Kasım ve Mart Milli müsabakaları öncesi (4 – 10 [27] –12) haftalarda derbi oynanmayacaktır.
- Sezonun ilk ve son haftasına derbi planlanmamıştır.
- Avrupa’da farklı turnuvalarda oynayacak takımların, bir önceki slaytta belirtilen nedenlerden dolayı, 1-2-3-6-7 haftalarda kendi aralarında oynamaması gerekmektedir. Ancak ligin 2. haftası, Trabzonspor’un çekeceği numaraya göre, bir Trabzonspor derbisi için kullanılabilir bırakılmıştır.
- Fikstür anahtarı simetrik olacak. İkinci devre, ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanacak.
- Hiçbir takım başka bir takımı sezon boyunca düzenli olarak takip etmeyecek.
- İlk 2 ve son 3 hafta hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak.
- Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan aynı hafta en fazla 2 takım iç sahada olabilecek.
- Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan derbilerde, takımlar bir müsabakayı iç sahada oynarken diğer müsabakayı deplasmanda olacak.
- Hiçbir takım Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ardışık haftalarda maç yapmayacak.
- Fikstürde çekilecek numaralara göre, İstanbul’da aynı anda 5 takımın iç sahada olacağı hafta sayısı en fazla 2 olabilecek.
- İstanbul takımları üst üste en fazla 6 kez İstanbul’da maç yapabilecek.
- Tüm takımların, bir devrede Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacağı maçların en fazla 2 tanesi deplasmanda veya iç sahada olabilecek.
- Hiçbir takım 5 hafta içinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile maç yapmayacak.
- Hiçbir takım 6 hafta içinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile maç yapmayacak.
- İstanbul dengesinden dolayı, Eyüpspor ve Kasımpaşa kulüplerimizden sezon boyunca bir takım iç sahada iken diğeri deplasmanda oynayacak.