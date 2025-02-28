Geçtiğimiz hafta derbide yabancı hakem kararı alan TFF Süper Lig'in 26. haftasındaki hakem atamalarını duyurdu. 0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından merakla beklenen bu haftanın hakemleri kamuoyu ile paylaşıldı.
Yarışı lider olarak sürdüren Galatasaray'ın Kasımpaşa deplasmanında Pazar günü saat 16.00'da oynayacağı mücadeleyi Cihan Aydın yöneteceği açıklandı.
Galatasaray'ın 6 puan gerisinde takibini sürdüren Fenerbahçe'nin ise yine pazar günü saat 20.30'daki Antalyaspor maçına Mehmet Türkmen atandı.
İŞTE LİGDE 26. HAFTA HAKEM ATAMALARI: