Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Göztepe-Alanyaspor maçını kadın hakem Asen Albayrak yönetecek. Süper Lig'de bu sezon ilk kez bir kadın hakem, orta hakem olarak görev yapacak.

Asen Albayrak daha önce Kasım 2023'te Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın oynadığı maçta gündem olmuştu. Fenerbahçe Petrol Ofisi, sahasında oynadığı derbide Beşiktaş JK United Payment'ı 3-2 mağlup ederken karşılaşmanın son anlarında gelen gol tartışma yaratmıştı. Fenerbahçe'nin kalecisi Göknur Güleryüz, elinde tuttuğu topu oyuna sokmaya hazırlanırken Beşiktaş'ta Donjeta Halilaj, topa kafayla dokundu ve önüne düşmesi sonucunda yaptığı vuruşla da skoru 3-2'ye getirmişti.

Haftanın öne çıkan maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Karagümrük-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

Galatasaray-Başakşehir: Batuhan Kolcak

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağday Altaş

Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yasin Kol