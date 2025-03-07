Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
27. HAFTANIN HAKEMLERİ
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
7 Mart Cuma
- 20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen
8 Mart Cumartesi
- 13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
- 16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
- 20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu
9 Mart Pazar
- 13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe: Burak Pakkan
- 16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
- 16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
- 20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Yasin Kol
10 Mart Pazartesi
- 20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK: Zorbay Küçük