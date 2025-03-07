Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

27. HAFTANIN HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

7 Mart Cuma

  • 20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen

8 Mart Cumartesi

  • 13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
  • 16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
  • 20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu

9 Mart Pazar

  • 13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe: Burak Pakkan
  • 16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
  • 16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
  • 20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Yasin Kol

10 Mart Pazartesi

  • 20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK: Zorbay Küçük