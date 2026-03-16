Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şöyle: Yarın: 20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Kadir Sağlam 18 Mart Çarşamba: 16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan 20.00 RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses 20.00 ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır 19 Mart Perşembe: 16.00 Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler 20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Batuhan Kolak 20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

