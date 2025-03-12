Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 28. haftanın programı ve hakemler şu şekilde:
14 MART CUMA
20.30 Galatasaray – Antalyaspor: Ozan Ergün
15 MART CUMARTESİ
13.30 Gaziantep FK – Kayserispor: Arda Kardeşler
16.00 Kasımpaşa – Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.30 Başakşehir FK – Trabzonspor: Mehmet Türkmen
20.30 Konyaspor – Beşiktaş: Ali Şansalan
16 MART PAZAR
13.30 Çaykur Rizespor – Bodrum FK: Kadir Sağlam
16.00 Hatayspor – Sivasspor: Çağdaş Altay
16.00 Göztepe – Eyüpspor: Yasin Kol
20.30 Fenerbahçe – Samsunspor: Cihan Aydın