Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 31. haftasının maç programını duyurdu. Maçlar 11-14 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanacak.
İŞTE HAFTANIN PROGRAMI
11 Nisan 2025 Cuma
Reeder Samsunspor - Galatasaray (20.00) - Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
12 Nisan 2025 Cumartesi
TÜMOSAN Konyaspor - Göztepe (16.00) - Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu
Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor (19.00) - Grey Beton Bodrum Stadyumu
Beşiktaş - Rams Başakşehir FK (19.00) - Beşiktaş Park
13 Nisan 2025 Pazar
Bellona Kayserispor - Kasımpaşa (16.00) - RHG EnerTürk Enerji Stadyumu
Trabzonspor - Çaykur Rizespor (16.00) - Papara Park
Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor (19.00) - Gaziantep Stadyumu
Net Global Sivasspor - Fenerbahçe (19.00) - BG Grup 4 Eylül Stadyumu
14 Nisan 2025 Pazartesi
İkas Eyüpspor - Adana Demirspor (20.00) - Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Haftayı bay geçen takım: Corendon Alanyaspor