Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 31. haftasının maç programını duyurdu. Maçlar 11-14 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanacak. 

İŞTE HAFTANIN PROGRAMI

11 Nisan 2025 Cuma

Reeder Samsunspor - Galatasaray (20.00) - Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

12 Nisan 2025 Cumartesi

TÜMOSAN Konyaspor - Göztepe (16.00) - Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu

Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor (19.00) - Grey Beton Bodrum Stadyumu

Beşiktaş - Rams Başakşehir FK (19.00) - Beşiktaş Park

13 Nisan 2025 Pazar

Bellona Kayserispor - Kasımpaşa (16.00) - RHG EnerTürk Enerji Stadyumu

Trabzonspor - Çaykur Rizespor (16.00) - Papara Park

Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor (19.00) - Gaziantep Stadyumu

Net Global Sivasspor - Fenerbahçe (19.00) - BG Grup 4 Eylül Stadyumu

14 Nisan 2025 Pazartesi

İkas Eyüpspor - Adana Demirspor (20.00) - Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

 

Haftayı bay geçen takım: Corendon Alanyaspor

 

 

 