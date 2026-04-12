Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi Göztepe'nin gollerini 24. dakikada Juan, 82. dakikada penaltıdan Jeferson ve 89. dakikada Bokele kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 45+1. dakikada Ben Ouanes, 52. dakikada Benedyczak ve 76. dakikada Filip Krastev (kendi kalesine) ağlara yolladı.

Öte yandan Kasımpaşa'da Kerem Demirbay mücadelenin uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Galibiyet hasreti 2 maça çıkan Göztepe puanını 47’ye yükseltti. Kümede kalma savaşı veren Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ise 28 puana çıkarak az da olsa nefes aldı.

Göztepe gelecek hafta Kocaelispor deplasmanına giderken Kasımpaşa sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.