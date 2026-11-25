Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü ve 5 yöneticiyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Federasyonun açıklamasına göre Galatasaray, Gaziantep FK, Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor, Beşiktaş ve Arca Çorum FK çeşitli nedenlerle kurula gönderildi.
BEŞ YÖNETİCİYE DE SEVK
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş de PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.
Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım ile Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren de farklı sebeplerle disiplin kuruluna sevk edildi.