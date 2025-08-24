Beşiktaş'a 2016-17 sezonunda kiralanan ve ardından bonservisiyle transfer olan; son olarak Hatayspor forması giyen 33 yaşındaki Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın Süper Lig'de kalacağı iddia edildi.

Africafoot'un haberine göre Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, daha önce de ilgi gösterdiği oyuncuyla bu kez Süper Lig'de mücadele edecek olmalarının etkisiyle görüşmeleri ileri seviyeye taşıdı.

"TEK BİR ENGEL VAR" DENDİ

Haberde, Aboubakar'ın Kocaelispor'a transferinin önündeki en büyük engelin, golcü futbolcunun yüksek maaş talebi olduğu belirtildi. Taraflar arasındaki pazarlıkların, arada fark olması nedeniyle henüz neticelenmediği ifade edildi.

Geçen sezon Hatayspor formasıyla 28 resmi maçta süre alan Aboubakar; 8 gol ve 2 asistle 10 gole direkt katkı sağladı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon euro...