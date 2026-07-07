Trendyol Süper Lig’de kura çekimi 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 14.00’te TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

14 Ağustos'ta başlayacak olan Süper Lig’de muhtemel derbi haftaları açıklandı. Buna göre Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ilk derbi 9. haftada oynanacak. Hangi takımın ev sahibi olacağı perşembe günü çekilecek kura ile belli olacak.

Öte yandan takımların çekeceği numaraya göre Avrupa maçlarından sonra iç saha veya deplasmanda oynama durumları da açıklandı.

Muhtemel derbi haftaları şu şekilde:

4.hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor

6.hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray

8.hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Trabzonspor veya Beşiktaş

9.hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Galatasaray veya Fenerbahçe

13.hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray

15. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor

TFF'nin fikstür detaylarına buradan ulaşabilirsiniz...