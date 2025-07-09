TFF yeni sezonda devrim gibi bir karara imza atmaya hazırlanıyor... Federasyonun genel kurul toplantısının ardından açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yeni sezon ile ilgili yaptığı değerlendirmede devrim niteliği taşıyacak bir uygulamayı açıkladı.

Hakemlerle ilgili gelen soru üzerine açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, yayıncı kuruluşun görüntü ve ses raporlarından ceza veya sevk yapılması gündemi ile ilgili alınan bir kararı duyurdu.

'HER ŞEY KAYIT ALTINA ALINACAK'

İbrahim Hacıosmanoğlu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yetiştirebilirsek hakemlerde yaka kamerasıyla yeni sezona başlayacağız. Kim ne söylüyorsa hepsi kayıt altına alınacak. Dünya Kupası'nda da uygulanacak olan hem gözlemci hem temsilci hem de hakemlerde yaka kamerası uygulamasına geçeceğiz. ASELSAN Genel Müdürü'yle konuştuk, onlar da bize sponsor olacak''