Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında küme düşme hattında yer alan Kasımpaşa, aynı çizgide yer alan Eyüpspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ateş hattının bir sıra üstündeki Eyüpspor 16. sıraya yerleşip düşme potasına girerken, puanını 24'e yükselten Kasımpaşa 14. sıraya çıkarak aradan sıyrıldı.

KARAGÜMRÜK DE KAZANDI

Öte yandan ligin son sırasında yer alan ve düşme hattının en büyük adayı olarak gösterilen Fatih Karagümrük de Fenerbahçe karşısında aldığı şok galibiyetle umutlarını artırdı. Ateş hattı ve çevresi 26. hafta sonunda şöyle sıralandı:

14- Kasımpaşa (24)

15- Antalyaspor (24)

16- Eyüpspor (22)

17- Kayserispor (20)

18- Karagümrük (17)