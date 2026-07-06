2026-2027 Sezonu Trendyol Süper Lig fikstür çekiminin tarihi açıklandı. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü Riva'da gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak fikstür çekimi, Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak.
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