Trendyol Süper Lig'in son 3 haftasında küme düşme hattı adeta alev aldı... Bu akşam oynanacak karşılaşmaların ardından düşme potası iyice şekillenecek. Dün akşam şampiyonluk hattında oynanan maçların ardından bu akşam da son 8 sıradaki takımın mücadelesine sahne olacak. KAZANAMAZLARSA KÜME DÜŞECEKLER 28 puanla 15'inci sırada yer alan Eyüpspor, 26 puanla 17'nci sırada düşme hattında bulunan Kayserispor'un konuğu olacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Ligin son sırasındaki 21 puanlı Fatih Karagümrük ise 28 puanlı Gençlerbirliği'ni ağırlayacak... İstanbul ekibi, sahasında galibiyet elde edememesi durumunda Süper Lig'e vedası kesinleşen ilk takım olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır görev alacak. AKDENİZ DERBİSİ 28 puanla ateş hattına yakın seyreden Antalyaspor ise Akdeniz derbisinde Alanyaspor'u konuk edecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.

