Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile TÜMOSAN Konyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki takım puanları paylaştı.

Ligde Galatasaray ile namağlup iki takımdan biri olan Kasımpaşa, puanını 10’a yükseltti. Emre Belözoğlu ve öğrencileri milli ara sonrası deplasmanda Galatasaray’la karşılaşacak.

Ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta Trabzonspor karşısında alan Konyaspor ise bu sezonki ilk beraberliğini alarak puanını 4’e çıkardı. Konya ekibi, ligde 7. hafta Başakşehir’i konuk edecek.