Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 1. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamada, ''Avrupa kupalarında mücadele edecek temsilcilerimizin, daha sonra ilan edilecek müsabaka programlarına göre programda değişiklik yapılabilecektir. Avrupa kupası müsabakalarından dolayı Trendyol Süper Lig müsabakalarında erteleme yapılmayacaktır.
Saha ve zemin denetimlerinin halen devam etmesinden dolayı, son denetimlerin tamamlandığı süreçte saha zemini müsabaka oynamaya elverişli olmayan stadyumlarda değişiklik yapılabilecektir.
Saha bilgisi boş bırakılmış müsabakanın hangi stadyumda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir.'' denildi.
1.hafta programı şöyle:
14 Ağustos Cuma
21.30 | Galatasaray - Çorum FK
15 Ağustos Cumartesi
19.00 | Konyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 | Kasımpaşa - Trabzonspor
21.30 | Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
21.30 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe
16 Ağustos Pazar
19.00 | İstanbul Başakşehir FK - Kocaelispor
21.30 | Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK
21.30 | Beşiktaş - Eyüpspor
17 Ağustos Pazartesi
21.30 | Samsunspor - Göztepe