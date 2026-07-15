Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 1. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, ''Avrupa kupalarında mücadele edecek temsilcilerimizin, daha sonra ilan edilecek müsabaka programlarına göre programda değişiklik yapılabilecektir. Avrupa kupası müsabakalarından dolayı Trendyol Süper Lig müsabakalarında erteleme yapılmayacaktır.

Saha ve zemin denetimlerinin halen devam etmesinden dolayı, son denetimlerin tamamlandığı süreçte saha zemini müsabaka oynamaya elverişli olmayan stadyumlarda değişiklik yapılabilecektir.

Saha bilgisi boş bırakılmış müsabakanın hangi stadyumda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir.'' denildi.

1.hafta programı şöyle:

14 Ağustos Cuma

21.30 | Galatasaray - Çorum FK

15 Ağustos Cumartesi

19.00 | Konyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 | Kasımpaşa - Trabzonspor

21.30 | Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

21.30 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe

16 Ağustos Pazar

19.00 | İstanbul Başakşehir FK - Kocaelispor

21.30 | Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK

21.30 | Beşiktaş - Eyüpspor

17 Ağustos Pazartesi

21.30 | Samsunspor - Göztepe