Bir dönem Süper Lig'de Kayserispor ve Denizlispor'u da çalıştıran Karadağ Milli Takımı'nın teknik direktörü Robert Prosinecki'nin başı dertte.

Deneyimli teknik adamın sahibi olduğu çikolata fabrikasının iflas etmek üzere olduğu öğrenildi. Prosinecki'nin çikolata fabrikası Steviq Life, 360 bin euro tutarındaki borçları nedeniyle iflasın eşiğine geldi.

BORCU KATLANIYOR

Hırvat basının haberine göre mahkeme, alacaklıların taleplerini incelemek üzere harekete geçti. Zagreb Ticaret Mahkemesi, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki'nin şirketi Steviq Life, hakkında bir ön duruşma açtı. Alacaklıların 360 bin euroluk talebinin 1 Temmuz'da incelenmesine karar verildi.

2.654 EUROYA KURDU

Deneyimli teknik adam Steviq Life'yi Aralık 2018'de Bosna Hersek Milli Takımı'nı çalıştırdığı dönemde 2654 euro sermaye ile kurdu. Ancak Prosinecki'nin kakao, çikolata ve şekerleme fabrikası olarak bilinen kurduğu fabrika hayal ettiği gibi işlemeyince başına dert oldu.