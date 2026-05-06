Süper Lig’de Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etme ihtimali oldukça yüksek. Bununla birlikte bu hafta ligden düşecek üç takım da netleşebilir.

Ancak ortaya çıkan tablo, klasik puan hesaplarının çok ötesine geçmiş durumda. 12. sıradaki takımın bile düşme ihtimali var. Alt sıralardaki 5 takım, ligi aynı puanda bitirebilir. Zirvede ise matematik henüz son sözü söylemiş değil.

Bir gol… Evet sadece bir gol; bir takımı ligde tutabilir, diğerini küme düşürebilir. Aynı anda şampiyonluğu belirleyebilir.

KRİTİK GERÇEKLER

Bu hafta aynı anda şunlar olabilir:

- Şampiyon belli olabilir.

- 3 takım birden küme düşebilir.

- 2’li, 3’lü, 4‘lü hatta 5’li averajlar devreye girebilir.

‘İMKANSIZA YAKIN’ AMA MÜMKÜN

Gerçekleşme ihtimali en düşük senaryo ile başlayalım: Kasımpaşa’nın 3 puan alması, Eyüpspor ve Antalyaspor’un kalan maçlarını galibiyetle kapatması halinde, bu 3 takım puan tablosunda 35 puanla, Alanyaspor’u geçiyor.

Bu senaryoda; Alanyaspor 2’de 0 çekmeli. Gençlerbirliği 2’de 2 yapmalı. Bu durumda Alanyaspor ile Gençlerbirliği aynı puanda olur. İkili averajları eşit olduğu için, genel gol averajı belirleyici olur

MİLYARDA 1 İHTİMAL

- Şu an Alanyaspor’un -1, Gençlerbirliği’nin -15 averajı bulunuyor. Aradaki 14 gollük farkın kapanması için Gençlerbirliği’nin son iki maçta toplam 12 farklı skor üretmesi gerekiyor.

- Alanyaspor’un farklı mağlubiyetler alması, Gençlerbirliği’nin işini kolaylaştırır. Averaj eşitlenirse, Gençlerbirliği attığı gol sayısı üstünlüğüyle ligde kalır. Bu senaryoda Alanyaspor’la birlikte, 2’de 2 yapsalar bile Kayserispor ve Karagümrük de küme düşer.

BU İHTİMAL FENERBAHÇE’NİN KÂBUSU OLUR

- Gençlerbirliği ve Alanyaspor’un ligi bu koşullarda 34 puanla bitirme olasılığı oldukça düşük. Ancak arada 14 gollük bir farkın olması, oynayacakları rakiplerin performansı, istatistiksel veriler de işin içine girdiğinde, Alanyaspor’un ligden düşme ihtimali milyarda 1 düzeylerine kadar düşebiliyor. İmkansıza yakın ama mümkün.

İşin ilginç yanı bu mucizevi durum gerçekleşirse Fenerbahçe, Eyüpspor’a mağlup olacağı için sarı lacivertlilerin şampiyonluk ihtimali tamamen ortadan kalkıyor.

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

- Galatasaray’a şampiyonluk için sadece 2 puan yetiyor.

- Sarı kırmızılı ekip iki maçını kaybetse bile, Fenerbahçe bir maçta bile puan kaybetse, Galatasaray yine şampiyon olur.

- Öte yandan Galatasaray en az 5 puan kaybeder. Fenerbahçe 2’de 2 yaparsa; Fenerbahçe şampiyon olur.

MUCİZE SENARYOLAR: KİLİT TAKIM ANTALYASPOR

Adı üstünde mucize senaryo. Bu senaryoda küme düşmesine neredeyse kesin nazarıyla bakılan Karagümrük ligde kalabilir, şampiyonluk şansı pamuk ipliğine bağlı Fenerbahçe şampiyon olabilir.

Peki bu iki olasılık aynı anda nasıl mümkün olur?

- Birinci senaryoda; Eyüpspor, Gençlerbirliği ve Kayserispor, 30 puanın altında kalır.

- Antalyaspor Galatasaray’dan bir puan alır ve son maçını kaybeder. Karagümrük iki maçını da kazanır. Böylece Antalyaspor ve Karagümrük 30 puanla ligde kalır.

- Antalyaspor’la berabere kalan Galatasaray son maçını da kaybeder, iki maçını kazanan Fenerbahçe, şampiyon olur.

EYÜPSPOR 1 PUAN ALIRSA NE OLUR?

- Karagümrük’ün ligde kalıp Fenerbahçe’nin de şampiyon olabileceği başka bir ihtimal daha var.

- Bu 2 . senaryoda Eyüpspor bir puanı Fenerbahçe’den almadığı sürece değişen bir şey olmuyor. Kayserispor ve Gençlerbirliği’nin puanlarının 30’un altında kalma ön koşuluyla.

- Eyüpspor, Rizesporla berabere kalırsa puanı 30 olur. Bu durumda Antalyaspor, Eyüpspor ve Karagümrükspor arasındaki 3’lü averaj devreye girer. 3’lü averajda düşen takım Eyüpspor, şampiyon Fenerbahçe olur.

GENÇLERBİRLİĞİ 2 PUAN ALIRSA NE OLUR?

- Bu senaryoda ise ön koşul, Eyüpsor ve Kayserispor’un 30 puanın altında kalmasıdır.

- Gençlerbirliği, Antalyaspor ve Karagümrük 30 puanda 3’lü averaja kalırsa ne olur? Gençlerbirliği düşer.

- Karagümrük’ün ligde kalma, Fenerbahçe’nin ise şampiyon olma ihtimali bu üç senaryoda da Antalyaspor’un bir puanı Galatasaray'dan almasına bağlı.

- Antalyaspor Galatasaray’a kaybeder, bir puanı Kocaelispor’dan alırsa Karagümrük yine ligde kalır ancak bu durumda şampiyon Galatasaray olur.

EYÜPSPOR VE ANTALYASPOR 29 PUANDA KALSA BİLE...

Gençlerbirliği, Kayserispor ve Karagümrük, ligi 30 puanda bitirse ne olur?

Eyüpspor ve Antalyaspor’un düşeceği bu senaryoda Galatasaray’ın şampiyonluğu garanti.

3’lü averajda avantajlı olan Kayserispor Ligde kalır, Gençlerbirliği ve Karagümrük’ün puanları eşit olsa da iki takımın kendi aralarında oynadıkları maçta avantajlı olan Gençlerbirliği ligde kalır, Karagümrük düşer. (Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

SEZONUN KİLİDİ: 5 TAKIM LİGİ 30 PUANDA BİTİRİSE

- Bu senaryonun gerçekleşmesi için son iki maçta, Eyüpspor ve Antalyaspor 1’er puan, Gençlerbirliği 2, Kayserispor 3, Fatih Karagümrük ise 6 puan almak zorunda.

- İşin ilginç yanı son iki hafta maçlarına baktığımızda bu 5 takımın kendi arasında maçı yok. Bu durumda ihtimaller daha da karmaşık hal alıyor.

Bu durumda, normal puan tablosu çöpe gider. 5 takımın kendi aralarındaki maçlar hesaplanır.

Kendi aralarındaki maçlara göre:

- Antalyaspor 1., Kayserispor 2., Karagümrük 3., Eyüpspor 4., Gençlerbirliği ise son sırada yer alır.

Bu tabloya göre; Antalyaspor, Kayserispor ligde kalır. Karagümrük, Eyüpspor ve Gençlerbirliği, düşer.

4’LÜ AVERAJ SENARYOLARI

4’lü averaj hesaplaması devreye girerse farklı senaryolar çıkıyor karşımıza.

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN 30 PUANI GEÇTİĞİ DURUMDA: KAYSERİPOR LİGDE KALIR

Gençlerbirliği’nin son 2 maçında 3 puan ve üzeri puan toplarsa;

- Son 4 takım ligi 30 puanda bitirirse, Kayserispor ligde kalır, Karagümrük, Antalyaspor ve Eyüpspor düşer.

EYÜPSOR’UN 30 PUANI GEÇTİĞİ DURUMDA: KAYSERİPOR LİGDE KALIR

Eyüpspor’un en az 2 puan toplayıp 30 puanı geçtiği senaryoda;

Geriye kalan dört takım ligi 30 puanda bitirirse Kayserispor yine ligde kalır. Karagümrük, Antalyaspor ve Gençlerbirliği düşer.

ANTALYASPOR’UN 30 PUANI GEÇTİĞİ DURUMDA: EYÜPSPOR LİGDE KALIR

Antalyaspor’un en az 2 puan toplayıp 30 puanı geçtiği senaryoda;

Geriye kalan dört takım ligi 30 puanda bitirirse, Eyüpspor ligde kalır, Kayserispor, Gençlerbirliği ve Karagümrük düşer.

KAYSERİSPOR’UN 30 PUANI GEÇTİĞİ DURUMDA: ANTALYASPOR LİGDE KALIR

Kayserispor en az 4 puan toplayıp 30 puanı geçtiği senaryoda;

Geriye kalan dört takım ligi 30 puanla bitirirse, Antalyaspor kümede kalır, Karagümrük, Eyüpspor ve Gençlerbirliği 30’ar puanla lige veda eder.

4’LÜ AVERAJDA 32 PUAN SENARYOSU: 3 İSTANBUL TAKIMI BİRDEN DÜŞEBİLİR

- Kasımpaşa 2 maçını kaybeder, Eyüpspor ve Antalyaspor 3, Gençlerbirliği 4 puan toplar, 4 takımın da puanı 32 olur.

- Karagümrük her koşulda ligden düşer. Kayserispor'un 32 puan toplama ihtimali bulunmuyor ancak 2 maçını da kazanırsa 33 puanla ligde kalmayı garantiler. Kayserispor bu senaryoda, bir maçta bile puan kaybederse küme düşer.

- 33. Haftada yani bu hafta Gençlerbirliği, Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Bu senaryoya göre Gençlerbirliği’nin Kasımpaşa’yı yendiği farz ediyoruz.

- 32 puanlı 4 averajda, 4 takım kendi aralarındaki puan durumuna göre: Antalyaspor, Gençlerbirliği, Eyüpspor ve Kasımpaşa şeklinde sıralanıyor.

- Kayserispor 32 puanın altında kalırsa Karagümrük’le birlikte ligden düşer, bu durumda ligden düşecek 3. takım Kasımpaşa olur.

- Diğer senaryoya göre ise Kayserispor iki maçını da kazanır 33 puan toplarsa bu durumda, Karagümrük’ün yanı sıra, diğer İstanbul takımları Kasımpaşa ve Eyüpspor da lige veda eder.

4’LÜ AVERAJ’DA 31 PUAN SENARYOSU

- 4 takımın da 31 puana ulaşması için Eyüpsor ve Antalyaspor’un son iki maçını berabere bitirmesi gerekiyor.

- Öte yandan Gençlerbirliği bir galibiyet bir mağlubiyet, Kayserispor ise bir galibiyet bir de beraberlik almak zorunda, 31 puanı elde etmesi için.

4’lü averajda en avantajlı takım Antalyaspor, Kayserispor ise 2. sırada. Bu durumda Karagümrük ile birlikte Eyüpspor ve Gençlerbirliği düşer. İki İstanbul takımının birden düştüğü bu senaryoya göre Şampiyon Galatasaray olurken, Fenerbahçe Ligi 2. sırada tamamlar.

4’LÜ AVERAJ’DA 29 PUAN SENARYOSU

- Bu senaryonun gerçekleşebilmesi için ön koşul, 29 puana sahip Eyüpspor ve Antalyaspor’un iki maçını da kaybetmesi. Gençlerbirliği en fazla bir puan toplar, Kayserispor da 2 maçtan da berabere ayrılırsa puanı 29 olur.

- Bu durumda yine 4’lü averaja devreye girer.

- Karagümrük son iki maçını da kazanırsa puanını 30’a çıkarır. Bu durumda Antalyaspor ligde kalır. Galatasaray şampiyon olur.

Karagümrük 30 puana ulaşamazsa Kayseripor da 4'lü averajda avantajlı olduğu için ligde kalır.

EN RAHAT TAKIM BEŞİKTAŞ

Ligde son iki maçın skorlarına göre sıralama ihtimali değişmeyecek olan tek takım Beşiktaş.

59 puanı bulunan Beşiktaş, 66 puanlı Trabzonspor’un ardından ligde 4. sırada yer alıyor. En yakın rakibi Göztepe’nin puanı ise 52.